तिरंगा यात्रा में जोड़ें

नमाना. कस्बे में नमाना भाजपा मंडल द्वारा शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष सहित कहीं पदाधिकारी शामिल हुए। यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू हुई, जो पुराने अस्पताल मार्ग से होते हुए चौमुखा बाजार से होते हुए बस स्टैंड पर सहित कस्बे की गलियों गुजरी। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष उदयलाल गुर्जर, भाजपा नेता भरत शर्मा, नमाना मंडल अध्यक्ष नेतराम गुर्जर, मंडल महामंत्री रामबाबू सोनी, भगवती शर्मा, जगदीश जोशी, भगवान राठौर, बाबूलाल नाराणिया, हीरालाल, दुर्गा शंकर योगी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।