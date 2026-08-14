पाली निकाय चुनाव: आजादी से पहले बनी नगर पालिका में पहली बार बनेगी महिला महापौर, जानें आरक्षण का पूरा गणित

नगर निकाय चुनाव में 3 लाख 57 हजार से अधिक मतदाता हैं। पाली शहर में 1 लाख 80 हजार से अधिक मतदाता हैं, जो 65 वार्ड के पार्षद के लिए मतदान करेंगे। सबसे कम मतदाता रानी खुर्द में 11 हजार हैं। जिले की सोजत रोड नगर पालिका में 15000, मारवाड़ जंक्शन में 12000, सुमेरपुर में 30000, सोजत सिटी में 33500, बाली में 17000, खुड़ाला-फालना स्टेशन में 18000, सादड़ी में 24000, तखतगढ़ में 15000 मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे। ट्रांसजेंडर मतदाता सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन व सोजत सिटी में 2-2, सुमेरपुर में 7, पाली में 10, खुड़ला-फालना स्टेशन व रानी खुर्द में 1-1 हैं।