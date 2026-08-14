SriGanganagar Nikay Chunav: जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठेगी महिला, जानें किस नगर पालिका में कौन लड़ सकेगा चुनाव?

अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय होने के बाद अब स्थानीय राजनीतिक दलों और दावेदारों की नजर वार्ड आरक्षण पर है। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों का चुनावी गणित और स्पष्ट होगा। जिले के सामान्य श्रेणी वाले निकायों में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की संख्या बढ़ने के आसार हैं, जबकि महिला और ओबीसी महिला आरक्षण वाले निकायों में संबंधित वर्ग के नेताओं ने अपने परिवार की महिला दावेदारों को आगे करने की कवायद शुरू कर दी है। नगर निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को निकाली जाएगी।