रेगिस्तान में ड्रैगन फ्रूट के रास्ते पर सरकारी ‘ नो एंट्री ‘ क्यों ?

Dragon fruit plantation in a field in the Sri Vijaynagar tehsil area. A farmer has taken up dragon fruit cultivation as an alternative to traditional crops in the desert region.
श्रीगंगानगर.रेगिस्तानी गर्मी, बदलते मौसम और सीमित सिंचाई पानी के बीच किसान ऐसी फसलों की तलाश में हैं, जो कम पानी में बेहतर आमदनी दे सकें। किन्नू के बाद अब ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसल भी किसानों की उम्मीद बन रही है। लेकिन सरकारी जवाब ने इस संभावना पर फिलहाल ' नो एंट्री ' लगा दी है। तर्क है कि क्षेत्र की जलवायु और परिस्थितियां ड्रैगन फ्रूट के अनुकूल नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या स्थानीय खेत में वैज्ञानिक परीक्षण किए बिना ही किसी नई फसल की संभावना को खारिज किया जा सकता है
सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकसभा में श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन,प्रायोगिक खेती और प्रदर्शन भूखंड स्थापित करने की मांग की। उनका कहना है कि सिंचाई पानी की चुनौती को देखते हुए कम पानी में अधिक मूल्य देने वाली फसलों की तलाश जरूरी है। पहले स्थानीय परिस्थितियों में परीक्षण हो और परिणाम के आधार पर किसानों को आगे का रास्ता बताया जाए।
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