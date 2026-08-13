रेगिस्तान में ड्रैगन फ्रूट के रास्ते पर सरकारी ‘ नो एंट्री ‘ क्यों ?

श्रीगंगानगर.रेगिस्तानी गर्मी, बदलते मौसम और सीमित सिंचाई पानी के बीच किसान ऐसी फसलों की तलाश में हैं, जो कम पानी में बेहतर आमदनी दे सकें। किन्नू के बाद अब ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसल भी किसानों की उम्मीद बन रही है। लेकिन सरकारी जवाब ने इस संभावना पर फिलहाल ' नो एंट्री ' लगा दी है। तर्क है कि क्षेत्र की जलवायु और परिस्थितियां ड्रैगन फ्रूट के अनुकूल नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या स्थानीय खेत में वैज्ञानिक परीक्षण किए बिना ही किसी नई फसल की संभावना को खारिज किया जा सकता है