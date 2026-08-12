₹3435.77 करोड़ की लागत से 320.17KM रेलमार्ग पर बिछेगी दूसरी रेललाइन, राजस्थान-हरियाणा समेत 3 राज्यों को होगा फायदा

स्पेशल रेल प्रोजेक्ट का दर्जा मिलने के बाद इसके क्रियान्वयन में तेजी आई है। रेलवे ने इसे चार वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेलवे की डीपीआर के अनुसार यह परियोजना पंजाब के बठिंडा और श्रीमुक्तसर साहिब, हरियाणा के सिरसा तथा राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों से होकर गुजरेगी। डबलिंग के लिए 125.5 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह रेलखंड राजस्थान के कृषि क्षेत्रों को पंजाब और हरियाणा से जोड़ता है। ऐसे में डबलिंग के बाद कृषि उपज, औद्योगिक सामान और अन्य माल की आवाजाही को गति मिलने की उम्मीद है। वहीं, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला रैक की आवाजाही में भी सुधार होगा।