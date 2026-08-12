राजस्थान के सीएम भजनलाल ने SC-ST के रिटायर्ड अफसरों से क्यों की ‘अलग से’ बात? जानें 10 बड़ी बातें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सेवानिवृत्त प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों (IAS, IPS, IRS व राज्य सेवा) के साथ एक विशेष संवाद किया। सीएम हाउस में आयोजित इस बैठक के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री ने इन अनुभवी अधिकारियों से 'अलग से' बातचीत क्यों की? दरअसल, राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के तहत ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नीतियां बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका सही क्रियान्वयन है और रिटायर्ड अफसरों की व्यावहारिक समझ इसमें मील का पत्थर साबित हो सकती है।