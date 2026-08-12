राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 66 अधिकारियों का हुआ तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट

इंद्रेश तिवारी को प्रधानाचार्य DIET दौसा, दिनेश कुमार गुप्ता को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा, सवाई माधोपुर, चंद्रभान यादव को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, किशनगढ़ बास, खैरथल-तिजारा, वीरेंद्र सिंह को एडीपीसी दौसा, यशपाल असीजा को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़, अशोक कुमार शर्मा को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बैजूपाड़ा, दौसा, अतुल चतुर्वेदी को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा, डीग, अखिलेश कुमार शर्मा को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, दौसा, नंद राम मीणा को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटपूतली, नंद राम मीणा को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा, कोटपूतली-बहरोड़, नीरेंद्र कुमार गोयल को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारंभिक शिक्षा, टोंक, जगदीश चंद्र सगवाड़िया को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आनंदपुरी, बांसवाड़ा, पुखराज भार्गव को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पूगल, बीकानेर, ओम प्रकाश महावर को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा, दौसा, चंदन सिंह चौहान को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रोहट, पाली और राजेंद्र कुमार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जैतारण, ब्यावर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।