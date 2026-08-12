12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान में दौड़ेंगी एक हज़ार से भी ज़्यादा PM E-Buses, जानें किस शहर को मिली कितनी बसें और ‘स्कीम’ की 10 ख़ास बातें

PM e-Bus Sewa In Rajasthan : राजस्थान में पीएम ई-बस सेवा के तहत 1,150 नई इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी। जानिए जयपुर समेत 8 प्रमुख शहरों में इस ग्रीन मोबिलिटी मास्टरप्लान का क्या होगा असर और भविष्य की रूपरेखा।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Aug 12, 2026

PM E-Bus Scheme in Rajasthan

PM E-Bus Scheme in Rajasthan

राजस्थान का शहरी सार्वजनिक परिवहन एक बड़े तकनीकी और पर्यावरणीय बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। 'पीएम ई-बस सेवा' (PM e-Bus Sewa) के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में शुरू हो रहा इलेक्ट्रिक बसों का यह विस्तार केवल नई गाड़ियों को सड़कों पर उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के शहरी यातायात के भविष्य को नए सिरे से गढ़ने का एक व्यापक मास्टरप्लान है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक हज़ार से भी ज़्यादा ई-बसों का विशाल बेड़ा प्रदेश की यातायात व्यवस्था, बढ़ते प्रदूषण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह कामयाब हो पाएगा?

क्या है राजस्थान में 'पीएम ई-बस सेवा' का भविष्य?

राजस्थान सरकार और केंद्र की 'डबल इंजन' व्यवस्था के तहत प्रदेश में हरित परिवहन को रफ्तार दी जा रही है। शुरुआती स्वीकृति 675 ई-बसों की थी, लेकिन राज्य के विशेष प्रयासों के बाद अतिरिक्त 475 ई-बसें मंजूर की गईं, जिससे प्रदेश में कुल 1,150 पीएम ई-बसों के संचालन का रास्ता साफ हो चुका है।

8 प्रमुख शहरों में चरणबद्ध कवरेज

इस योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 8 बड़े और घनी आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है:

जयपुर (सबसे बड़ा हिस्सा - 450 ई-बसें)

जोधपुर (125 ई-बसें)

बीकानेर (125 ई-बसें)

उदयपुर (100 ई-बसें)

कोटा (100 ई-बसें)

अजमेर (100 ई-बसें)

अलवर (100 ई-बसें)

भीलवाड़ा (50 ई-बसें)

इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग ग्रिड का विकास

बसों के बिना रुकावट संचालन के लिए केवल गाड़ियां लाना पर्याप्त नहीं होता, इसीलिए राज्य में 'बिहाइंड द मीटर' (Behind-the-Meter) पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पुराने डिपो का आधुनिकीकरण कर उन्हें हाई-कैपेसिटी चार्जिंग डिपो के रूप में विकसित किया जा रहा है।

महिला सुरक्षा और मॉडर्न पैसेंजर एमेनिटीज

भविष्य की इन पीएम ई-बसों को पूरी तरह स्मार्ट और सुरक्षित बनाया गया है। प्रत्येक बस में-

पैनिक बटन और सीसीटीवी (CCTV) कैमरे

महिला, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ एक्सेस

पूर्णतः वातानुकूलित और शोर-रहित केबिन

क्या बदलेगी शहरी जीवन की गुणवत्ता?

शून्य कार्बन उत्सर्जन (Zero Emission): बिना धुएं और बिना इंजन की आवाज वाली ये बसें शहरों में पीएम 2.5/10 के स्तर को कम करने में मददगार साबित होंगी।

लागत में कमी और सुगम सफर: डीजल-पेट्रोल के महंगे ईंधन की तुलना में ई-बसें किफायती साबित होंगी, जिससे आम जनता को कम किराए में आधुनिक सफर की सुविधा मिलेगी।

रोडवेज एवं सिटी ट्रांसपोर्ट का वित्तीय सुधार: सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के सकारात्मक प्रबंधन से घाटे से उबारकर लाभ की स्थिति में लाने की रणनीति पर काम हो रहा है।

राजस्थान में इस योजना से जुड़ी 10 ख़ास बातें

कुल 1,150 ई-बसों का तोहफा: केंद्र सरकार की PM e-Bus Sewa योजना के तहत राजस्थान को कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं, जिससे राज्य का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा।

9 बड़े शहरों का चयन: इस योजना के तहत राज्य के 9 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर और सीकर शामिल हैं।

जयपुर को सबसे ज्यादा 450 बसें: राजधानी जयपुर को इस योजना के तहत सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जहाँ कुल 450 ई-बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर को 125-125 बसें मिली हैं।

ज़ीरो एमिशन और पर्यावरण संरक्षण: ये बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) हैं, जिससे सड़कों पर डीजल-पेट्रोल की खपत और वायु प्रदूषण बिल्कुल शून्य (Zero Emission) हो जाएगा। साथ ही, इनसे शहरों में ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा।

हाईटेक सुरक्षा फीचर्स: यात्रियों (विशेषकर महिलाओं) की सुरक्षा के लिए इन आधुनिक बसों में CCTV कैमरे और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पैनिक बटन (Panic Button) लगाए गए हैं।

दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था: इन ई-बसों में चौड़े दरवाजे और रैंप की सुविधा है, जिससे दिव्यांग यात्री अपनी व्हीलचेयर के साथ भी आसानी से बस के अंदर आ-जा सकते हैं।

स्मार्ट और आरामदायक सफर: सभी बसें पूरी तरह वातानुकूलित (Fully AC) हैं और इनमें डिजिटल टिकटिंग, GPS ट्रैकिंग और 'इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल: योजना को सफल बनाने के लिए बसों का संचालन और रखरखाव PPP मॉडल के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए निजी ऑपरेटरों (जैसे ईकेए मोबिलिटी और चार्टर्ड स्पीड) के साथ करार किया गया है।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग स्टेशन: बसों को चार्ज करने के लिए शहरों के मुख्य डिपो (जैसे कोटा का सुभाष नगर डिपो) में आधुनिक चार्जिंग स्टेशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं।

सस्ता और सुगम किराया: आम जनता के बजट को ध्यान में रखते हुए इन बसों का किराया बेहद किफायती तय किया गया है (उदाहरण के लिए, कोटा में रूट के अनुसार किराया ₹10 से ₹60 तक प्रस्तावित है), जिससे हर वर्ग का नागरिक इसमें सफर कर सके।

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले नया ‘खुलासा’, OBC आयोग की रिपोर्ट में सामने आये दिलचस्प आंकड़े

ये भी पढ़ें
Rajasthan Panchayat an Nikay Election OBC Commission Report Caste Reservation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 10:14 am

Published on:

12 Aug 2026 10:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में दौड़ेंगी एक हज़ार से भी ज़्यादा PM E-Buses, जानें किस शहर को मिली कितनी बसें और ‘स्कीम’ की 10 ख़ास बातें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नानी की डांट के बाद घर से निकली, फिर नहीं लौटी बालिका, 11 दिन बाद भी बिंदायका पुलिस के हाथ खाली, तलाश जारी

police
जयपुर

सबसे अधिक प्रतिफल देता है प्रारंभिक शिक्षा में निवेश

education
ओपिनियन

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी और वर्चस्व की जंग, नाराज नेताओं ने खोला मोर्चा

rajasthan congress factionalism barmer ajmer leaders meet dotasra gehlot
जयपुर

राजस्थान के सीएम भजनलाल ने SC-ST के रिटायर्ड अफसरों से क्यों की ‘अलग से’ बात? जानें 10 बड़ी बातें

bhajan lal sharma dialogue with retired sc st officers jaipur 1
जयपुर

राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 66 अधिकारियों का हुआ तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Education Transfer List
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.