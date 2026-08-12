राजस्थान में दौड़ेंगी एक हज़ार से भी ज़्यादा PM E-Buses, जानें किस शहर को मिली कितनी बसें और ‘स्कीम’ की 10 ख़ास बातें

राजस्थान का शहरी सार्वजनिक परिवहन एक बड़े तकनीकी और पर्यावरणीय बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। 'पीएम ई-बस सेवा' (PM e-Bus Sewa) के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में शुरू हो रहा इलेक्ट्रिक बसों का यह विस्तार केवल नई गाड़ियों को सड़कों पर उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के शहरी यातायात के भविष्य को नए सिरे से गढ़ने का एक व्यापक मास्टरप्लान है।