BRICS बैठक के लिए जयपुर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आज से 2 दिन 11 देशों के प्रतिनिधि आर्थिक मुद्दों पर करेंगे मंथन

वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में 18 साल पहले ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नरों के वार्षिक समागम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जयपुर में यह दूसरा मौका है, जब ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक गवर्नर यहां वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुडे पहलुओं पर मंथन कर रहे हैं। जयपुर में साल 2021 में कोविड-19 के दौर में आर्थिक सुधार, टीकाकरण दर व नीति समर्थन पर निर्भरता के विषयों पर चर्चा की थी। ब्राजीलल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने डिजिटल स्वास्थ्य (टेली-मेडिसिन, ई-हेल्थ), सामाजिक अवसंरचना व वित्तीय समावेशन पर जोर दिया था, वहीं यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र पर चिंता जताई थी।