Heavy Rain Alert: बूंदी में हुई 145MM बारिश, IMD ने दिया अगले 48 घंटे में राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल का बांसवाड़ा में प्रस्तावित दौरा निरस्त हो गया। सीएम की यात्रा को लेकर बनाए गए टेंट, फ्लेक्स और अन्य तैयारियां धरी रह गईं, जिन पर करीब 50 लाख से अधिक रुपए खर्च हुए। सीएम के दौरे को लेकर सोमवार तक प्रशासनिक तैयारियां पूरी थी। पर, भारी बारिश की चेतावनी के अलर्ट के चलते सीएम का कार्यक्रम अंतिम समय में निरस्त हो गया। कार्यक्रम के लिए 5 हजार लोगों की क्षमता के लिए 450 स्क्वायर मीटर का वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया था।साथ ही दो बड़े एसी और पंडाल में करीब 10 से अधिक कूलर लगवाए थे। मंगलवार को सीएम के नहीं आने की सूचना के पुख्ता होने पर टेंट कर्मचारियों ने कुर्सियों को समेटना शुरू कर दिया और पंडाल का मंच भी हटा दिया गया। इधर, बिलोदा ग्राम पंचायत में एक समाज के नोहरे में भी रात्रि चौपाल को लेकर मंच तैयार किया गया था।