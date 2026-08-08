Rajasthan Accident: सड़क हादसे ने छीन लिया जीवनसाथी, शादी के 4 महीने बाद हो गई पति की मौत

अंग्रेज सिंह जैसे ही श्रीगंगानगर के सादुलशहर में गांव मन्नीवाली स्थित शनि मंदिर चौराहे के पास पहुंचा सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर लोडर के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंग्रेज सिंह को सिर और पेट में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों और परिजनों ने घायल अंग्रेज सिंह को तत्काल सादुलशहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया लेकिन गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।