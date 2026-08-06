श्रीगंगानगर के बाल सुधार गृह में सुरक्षा गार्ड की हत्या, पत्नी के इलाज से पहले उजड़ गया परिवार

जानकारी के अनुसार, श्रीगंगानगर राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह परिसर में संचालित बाल सुधार गृह में बुधवार शाम को 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान परिसर का कूलर खराब होने पर साहबराम उसे ठीक करने के लिए बाहर मौजूद दूसरे गार्ड के पास औजार लेने जा रहे थे। आरोप है कि जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे से तीनों किशोरों ने उन पर बेंच के डंडे से कई बार वार कर दिए। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।