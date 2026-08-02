चिकित्सकों के अनुसार इस दौरान पसीना अधिक आने और वातावरण में नमी बढ़ने से त्वचा पर बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं। इसके कारण दाद, घमौरियां, खुजली, लाल निशान और त्वचा संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। मौसम में बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों पर देखने को मिल रहा है। बच्चों में घमौरियों और एलर्जी की शिकायतें बढ़ रही है, वहीं बुजुर्गों में त्वचा के सूखापन, खुजली और संक्रमण की समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा ऐसे लोग भी अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें लंबे समय तक गर्मी, धूल और पसीने के बीच काम करना पड़ता है।