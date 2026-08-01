Rajkumar Roat : राजकुमार रोत बोले- 309 कार्यकर्ताओं की सूची करें सार्वजनिक, मालवीया का पलटवार

Rajkumar Roat : बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि बीएपी का नाम लेकर पूर्व मंत्री महेन्द्रजीतसिंह मालवीया अपना वजूद बढ़ाना चाहते हैं। यदि 309 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, तो वह सूची सार्वजनिक करें। राजकुमार रोत जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी अधिकारों पर विशेष कार्यशाला में शामिल होकर शनिवार को मध्यप्रदेश सीमा से होते हुए बांसवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि महेन्द्रजीतसिंह मालवीया जयपुर गए थे और बीएपी कार्यकर्ताओं के नाम पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष सदस्यता अभियान का हाईप्रोफाइल ड्रामा किया है। पर, बीएपी इसका खंडन करती है।