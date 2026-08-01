Banswara: पत्नी की मौत का गम नहीं सह पाया पति, 6 महीने के मासूम को देख रोता रहा, अगले ही दिन उठाया आत्मघाती कदम

घटना के अगले दिन सुनीता का अंतिम संस्कार किया गया। घर लौटने के बाद जब सुनील की नजर अपने 6 महीने के बेटे पर पड़ी तो वह खुद को संभाल नहीं सका। पत्नी की याद में वह बार-बार रोने लगता और बच्चे को देखकर भावुक होता रहा। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह गहरे सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जानकारी के अनुसार, सुनील इतना सदमे में चला गय था कि उसने शुक्रवार शाम जहर की गोलियां खा लीं। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे हॉस्पिल लेकर गए। फिलहाल सुनील की हालत गंभीर बताई जा रही है।