मोडासा साकरिया हनुमानजी वार्षिक वन भ्रमण 16 को

सागवाड़ा. श्री सिद्धी विनायक गणपति मंडल की बैठक गुरुवार रात्रि को शुक्लवाड़ा स्थित रुपजी मंदिर में आयोजित की गई। आयोजक निकुंज शाह रहे।
अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष नारायण लाल बनोत ने की। उन्होंने मंडल की समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कोषाध्यक्ष अशोक भट्ट ने मंडल का आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। बैठक में वार्षिक वन भ्रमण पर चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया। मोडासा के साकरिया हनुमानजी वन भ्रमण के लिए 16 अगस्त को तय किया। इस वन भ्रमण में भोजन यजमान नरेश सत्यनारायण सोनी होंगे।
इस अवसर पर बालकृष्ण सोनी, आरती संयोजक तुलसीराम सेवक, विमल पालीवाल, किशोर सेवक एवं दिनेश सेवक ने विचार व्यक्त किए। इस दौरान रामलाल भोई, मांगीलाल भोई, बापुलाल सेवक, भंवरलाल शर्मा, यशवंत शाह, देवीलाल सोनी, जुगल सोनी, हेमंत गुप्ता, नन्दु सोनी, विनोद सोनी, पुनीत वाडेल, ओमप्रकाश गुप्ता, अनिल वाडेल, हेमंत सोमपुरा, विनय शुक्ला, विनोद कोठारी, गोपाल भोई, दिलीप सेवक, अखिल कंसारा मौजूद रहे। संचालन सचिव भारत शर्मा ने किया। आभार नानुलाल मोड पटेल ने व्यक्त किया।
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