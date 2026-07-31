Banswara : ऐसी भी क्या मजबूरी थी मां… झाड़ियां में किलकारियां सुन झांका तो मिली 15 दिन की नवजात

Banswara : नवागांव. मां निष्ठूर थी या मजबूर! बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के महेशपुरा गांव में बीती रात के सन्नाटे में झाड़ियों से गूंजती एक मासूम की किलकारियां सुन वहां से गुजरते लोगों के कदम ठिठक गए। झांककर देखा तो करीब 15-16 दिन की एक नवजात बालिका लावारिस हालत में मिली। उसे महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। पुलिस उसके परिजनों के बारे में जांच कर रही है।