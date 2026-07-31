जोड़ो गुरु पूर्णिमा में

साबला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भेजा गया गुरु वंदन संदेश व गुरुवंदन सामग्री भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेणेश्वरधाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज को भेंट कर आशीर्वाद लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, मंडल आईटी सेल जिला सह-संयोजक शुभम सुथार, बेणेश्वर मंडल अध्यक्ष जयेश शर्मा,उपाध्यक्ष संजय तेली, मंडल मंत्री दिव्यपाल सिंह, बद्रीलाल मीणा, आशीष सेवक सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रखर राजस्थान 2.0 योजना का शुभारंभ भी किया गया।
कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष जयेश शर्मा, जवाहर मेहता, अरविंद सराफ, मंडल उपाध्यक्ष संजय तेली, तुलसीराम कलाल, आशीष सेवक, गणेश कलाल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम अहाड़ा , संस्था प्रधान रवि पुरोहित मौजूद रहे।
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