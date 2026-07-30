Banswara : ‘घर आकर दाल-चावल और पराठा खाऊंगा’, मुस्कुराते हुए हयान ने कहा था, क्या पता था यह उसकी आखिरी ख्वाहिश होगी

Banswara News : बांसवाड़ा के ठीकरिया के दाहोद मार्ग पर दुर्गा पेट्रोल पंप के निकट बुधवार सुबह हुए भीषण स्कूल वैन हादसे ने 16 वर्षीय हयान वसानिया के सपनों के साथ उसके परिवार की खुशियां भी छीन लीं। पढ़ाई में अव्वल, सोशल मीडिया पर उभरता कंटेंट क्रिएटर और परिवार की उम्मीदों का केंद्र हयन अब केवल यादों में रह गया है। उसकी असमय मौत ने सबको झकझोर दिया। परिजन ज्योतिष वसानिया ने बताया कि सुबह स्कूल जाते समय हयान ने मुस्कुराते हुए कहा था, वापस आकर दाल-चावल और पराठा खाऊंगा। बड़े भैया वियतनाम से आ रहे हैं, उनका कमरा सजाएंगे। कल स्कूल नहीं जाऊंगा।