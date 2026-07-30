Banswara Accident: ‘अब कौन उड़ाएगा ड्रोन…, मेरा लाड़ला तो चला गया’, बोलते-बोलते फफक पड़े हयान के पिता

बांसवाड़ा। "बेटा कह रहा था, पापा… भैया ड्रोन लेकर आएंगे, हम उससे वीडियो बनाएंगे। अब बताओ, वो ड्रोन कौन उड़ाएगा… मेरा लाड़ला तो चला गया।" यह कहते-कहते आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. राजेश वसानिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। बुधवार सुबह हुए स्कूल वैन हादसे ने उनके 16 वर्षीय बेटे हयान की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सपनों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। घर में जन्मदिन की खुशियां मनाने की तैयारी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वही घर मातम में बदल गया।