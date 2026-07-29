बांसवाड़ा में हादसा: प्राइवेट स्कूल की वैन खड़े ट्रक से टकराई, एक बच्चे की मौत, कई गंभीर घायल

Banswara School Van Accident (Patrika Photo)
Banswara School Van Accident: बांसवाड़ा शहर के ठीकरिया क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जहां सेंट पॉल स्कूल की एक वैन खड़े ट्रक से जा टकराई। इस भीषण दुर्घटना में एक स्कूली बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन में सवार बच्चे जानामेड़ी, बाहुबली कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के रहने वाले थे, जो सुबह स्कूल जा रहे थे।
हादसा इतना भयावह था कि वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास से गुजर रहे ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही राजा तालाब थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में हयन बसानिया पुत्र डॉक्टर राजेंद्र बसानिया की मौत हुई है। जो हाउसिंग बोर्ड का निवासी था।
अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, घायल बच्चों में से कुछ की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और उनका आपातकालीन वार्ड में इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया और वे बदहवास स्थिति में अस्पताल पहुंचे। इसमें एक गंभीर रूप से घायल रूद्र पुत्र रंजन नेमा को उदयपुर रेफर किया गया है, जो हाउसिंग बोर्ड का निवासी है।
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