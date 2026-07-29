बांसवाड़ा में हादसा: प्राइवेट स्कूल की वैन खड़े ट्रक से टकराई, एक बच्चे की मौत, कई गंभीर घायल

हादसा इतना भयावह था कि वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास से गुजर रहे ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही राजा तालाब थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में हयन बसानिया पुत्र डॉक्टर राजेंद्र बसानिया की मौत हुई है। जो हाउसिंग बोर्ड का निवासी था।