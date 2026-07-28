खेल प्रतियोगिता व शारीरिक क्षमता का परीक्षण

बिछीवाड़ा विद्यानिकेतन मावि, बिछीवाड़ा में अखिल भारतीय एवं प्रांतीय जिला योजना के तहत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खंड संघचालक डॉ. कश्यपनाथ उपाध्याय एवं वरिष्ठ व्याख्याता विजय सिंह देवड़ा ने दीप प्रज्ज्वलन किया। अरुण कक्षा से लेकर दसवीं तक के विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रभारी शंकरलाल भगोरा के निर्देशन में सभी कक्षाचार्यों ने विद्यार्थियों की लंबाई, वजन, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, विभिन्न प्रकार की दौड़ तथा सीना फुलाकर एवं बिना फुलाए माप सहित अन्य शारीरिक परीक्षण कराए। प्रबंध समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हरिश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रचार प्रमुख दिनेश आर्य, आचार्य इंदिरा त्रिवेदी, नवीन चंद्र जोशी, रेखा पंचाल, लक्ष्मण यादव, भानु त्रिवेदी, सुरेखा गर्ग, बाबूलाल यादव, संजय यादव, जीवराम फलेजा, लक्ष्मी नायक, विजय सिंह देवड़ा, मीनल पंचाल सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।













बिछीवाड़ा। विद्यानिकेतन मावि,बिछीवाड़ा में अखिल भारतीय एवं प्रांतीय जिला योजना के तहत प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर खंड संघचालक डॉ. कश्यपनाथ उपाध्याय एवं वरिष्ठ व्याख्याता विजय सिंह देवड़ा ने किया। खेल दिवस के दौरान अरुण कक्षा से लेकर कक्षा दसवीं तक के विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रभारी शंकरलाल भगोरा के निर्देशन में सभी कक्षाचार्यों ने विद्यार्थियों की लंबाई, वजन, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, विभिन्न प्रकार की दौड़ तथा सीना फुलाकर एवं बिना फुलाए माप सहित अन्य शारीरिक परीक्षण कराए। साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष महंत महेंद्र सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य हरिश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराया। महंत चौहान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विद्यालय के विद्यार्थी प्रतिवर्ष शारीरिक प्रभारी के नेतृत्व में संकुल, जिला, प्रांत, क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर तक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, गांव और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया।कार्यक्रम में प्रचार प्रमुख दिनेश आर्य, आचार्य इंदिरा त्रिवेदी, नवीन चंद्र जोशी, रेखा पंचाल, लक्ष्मण यादव, भानु त्रिवेदी, सुरेखा गर्ग, बाबूलाल यादव, संजय यादव, जीवराम फलेजा, लक्ष्मी नायक, विजय सिंह देवड़ा, मीनल पंचाल सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन दिनेश आर्य ने किया। प्रचार प्रमुख दिनेश आर्य ने कार्यक्रम की जानकारी दी।