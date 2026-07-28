महिलाओं ने किया सिद्धचक्र विधान

सीमलवाड़ा @ पत्रिका. अष्टानिका पर्व पर सोमवार को पीठ दिगंबर मंदिर में विशेष पूजा-अभिषेक किया गया, जिसमें सातवें दिन महिलाओं की ओर से सिद्धचक्र विधान एवं नंदीश्वर दीप की पूजा-अर्चना कर अर्घ्य समर्पण किए गए। इस अष्ट दिवसीय कार्यक्रम में समाज की शीतल देवी और आशिष भूता ने नौ दिवसीय उपवास के तप का संकल्प लिया। उनके सातवें उपवास के लिए समाज की ओर से अनुमोदना की गई। पूजन में जय देवी के सानिध्य में शीतल, शशि, चंदा बेन, छाया, पिनल, प्रियंका, रंजना, प्रियंका, रीना भूता जीवनलता, सुषमा, चंदा, लता, छाया, नीता, प्रियंका, रितु, स्मिता डेचिया , जलकांता, इंदुमति, पूनम, ख़ुशबू , नैना कोठारी, संगीता देवी, ऋचा और भाविका शाह ने लाभ प्राप्त किया।