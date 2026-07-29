Banswara News: ‘आई लव यू मम्मा’ बोलकर निकला हयान, अब कभी नहीं लौटेगा.., स्कूल वैन हादसे ने छीन लिया परिवार का लाड़ला

बांसवाड़ा। दाहोद मार्ग पर बुधवार सुबह हुए भीषण स्कूल वैन हादसे ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। 16 वर्षीय हयान वसानिया रोज की तरह मुस्कुराते हुए स्कूल के लिए निकला था। जाते-जाते उसने मां से कहा, "आई लव यू मम्मा… दो बजे लौट आऊंगा।" पिता से बोला कि बड़े भाई के आने से पहले घर सजाएंगे और जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्कूल पहुंचने से पहले हुई दुर्घटना में हयान की मौत हो गई और उसके साथ जुड़े तमाम सपने भी टूट गए।