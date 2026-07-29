Jodhpur News: पानी में डूब रहे भाई को बचाने कूदा बड़ा भाई भी डूबा, दोनों की हुई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

थानाधिकारी विक्रमसिंह चारण ने बताया कि सुवालिया निवासी शम्भूराम भील अपने परिवार के साथ गुमानपुरा निवासी अनवरअली पुत्र मीठू खां के कृषि फार्म पर मजदूरी करता है। बुधवार को उसका 13 वर्षीय बेटा राणाराम खेत में बने पानी के हौद पर पानी पीने गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। भाई को डूबता देख 15 वर्षीय पारसराम बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए हौद में कूद पड़ा। लेकिन हौद में पानी अधिक गहरा होने से दोनों भाई बाहर नहीं निकल सके और डूबने से उनकी मौत हो गई।