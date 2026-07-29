29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Jodhpur News: पानी में डूब रहे भाई को बचाने कूदा बड़ा भाई भी डूबा, दोनों की हुई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

राजस्थान के जोधपुर जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पानी की डिग्गी में डूब रहे छोटे भाई को बचाने कूदा बड़ा भाई भी डूब गया। हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई। दो सगे भाइयों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Jul 29, 2026

Jodhpur Death

Jodhpur Death: मृतक दोनों भाई (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

जोधपुर। खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जा रही असुरक्षित पानी की डिग्गियां लगातार मासूमों की जान ले रही हैं। मथानिया के मांडियाई खुर्द में हुए दर्दनाक हादसे को अभी दो महीने भी नहीं बीते थे कि बुधवार को देचू थाना क्षेत्र के गुमानपुरा गांव में ऐसा ही एक और हृदयविदारक हादसा हो गया। छोटे भाई को डूबता देख उसे बचाने के लिए पानी में कूदा बड़ा भाई भी बाहर नहीं निकल सका। देखते ही देखते दोनों मासूम गहरे पानी में समा गए।

देचू थाना क्षेत्र के गुमानपुरा स्थित एक कृषि फार्म पर पानी के हौद में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही देचू पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शव बाहर निकलवाकर उपजिला अस्पताल देचू पहुंचाए, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

एक साथ सगे भाइयों की मौत

थानाधिकारी विक्रमसिंह चारण ने बताया कि सुवालिया निवासी शम्भूराम भील अपने परिवार के साथ गुमानपुरा निवासी अनवरअली पुत्र मीठू खां के कृषि फार्म पर मजदूरी करता है। बुधवार को उसका 13 वर्षीय बेटा राणाराम खेत में बने पानी के हौद पर पानी पीने गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। भाई को डूबता देख 15 वर्षीय पारसराम बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए हौद में कूद पड़ा। लेकिन हौद में पानी अधिक गहरा होने से दोनों भाई बाहर नहीं निकल सके और डूबने से उनकी मौत हो गई।

गांव में शोक की लहर

सूचना मिलने पर मुख्य आरक्षी अर्जुनराम पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से दोनों बच्चों के शव बाहर निकाले गए। पुलिस ने शम्भूराम भील की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक ही परिवार के दो बेटों की एक साथ मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर छा गई।

53 दिन पहले भी डिग्गी ने निगली थीं तीन जिंदगियां

यह पहला मामला नया नहीं है। महज 53 दिन पहले, 6 जून को तिंवरी तहसील के मांडियाई खुर्द गांव में खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से तीन मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस हादसे में लक्ष्मी (14), राधेश्याम (8) और रोहित (7) की जान चली गई थी। लक्ष्मी और राधेश्याम एक ही परिवार के थे, जबकि रोहित गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी बुआ के घर आया था। खेलते-खेलते तीनों बच्चे खेत में बनी डिग्गी तक पहुंच गए और हादसे का शिकार हो गए।

Sikar Crime: घर में घुसकर दिनदहाड़े गर्भवती का रेता गला, ग्रामीणों में आक्रोश, बड़ी संख्या में धरने पर बैठे लोग

ये भी पढ़ें
Sikar Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 08:32 pm

Published on:

29 Jul 2026 08:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: पानी में डूब रहे भाई को बचाने कूदा बड़ा भाई भी डूबा, दोनों की हुई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Phalodi Crime: पहले मां का गला काटा, बेटी जगी तो 5 बार चाकू से वार किया, मासूम को भी नहीं छोड़ा

Phalodi Murder
जोधपुर

Jodhpur Blackbuck Case : ’24 घंटे के अंदर…’,  सलमान खान और काला हिरण शिकार पर बनी फिल्म पर सख्ती, टीज़र हटाने के आदेश

Delhi High Court Stay On Rajasthan Jodhpur 1998 Salman Khan Blackbuck Movie Teaser
जोधपुर

Jodhpur Murder: घर के बाहर सो रही महिला का मर्डर, 2 मासूम बच्चियों पर भी किया वार, गंभीर हालत में भर्ती

Jodhpur Murder
जोधपुर

पत्थरों से भरा ट्रक पलटा, एक ही परिवार के दो भाइयों की मौत, तीन घायल

Rajasthan
जोधपुर

बिग इश्यू… गोल्डन सिटी का गोल्डन स्टोन: नीतिगत बाधाओं में फंसी ग्लोबल इंडस्ट्री की उड़ान

Rajasthan
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.