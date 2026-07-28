Jodhpur Murder Breaking News: घर के बाहर सोती हुई महिला की हत्या, बेटियों पर भी चाकू से किया हमला, गंभीर हालत में भर्ती

जांच करती टीम और घटनास्थल का फोटो: पत्रिका
Knife Attack In Jodhpur: जोधपुर जिले के लोहावट क्षेत्र के जंभेश्वरनगर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक सोती हुई महिला के मर्डर का का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला पर चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार हमलावर महिला के साथ उसकी 2 छोटी बेटियों पर भी चाकू से वार किए। हमले में दोनों बच्चियां घायल हो गईं। इनमें से एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल महिला की हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
(खबर अपडेट की जा रही है।)
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