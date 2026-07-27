Jodhpur Development: जोधपुर में 40.10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 2 नए प्लेटफार्म, ट्रेनों का दबाव होगा कम

जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन का फोटो: पत्रिका
New Platform On Jodhpur Railway Station: जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर बढ़ते रेल यातायात और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्लेटफॉर्म विस्तार और यार्ड री-मॉडलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। मौजूदा समय में स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म हैं जो बढ़ते रेल संचालन और यात्रीभार के कारण कम पड़ रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 40.10 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किया है।
परियोजना के तहत स्टेशन पर दो नए प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7 बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या 5 का चौड़ीकरण और लंबाई बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। रेलवे ने इस पूरे कार्य को इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नए प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ट्रेनों के संचालन में भी आसानी होगी।
नए प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड कोर्ट, वॉकवे, शेड और दिव्यांगजन के लिए विशेष व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म संख्या-5 को फुट ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी और आवाजाही अधिक सुगम हो जाएगी।
रेलवे के अनुसार प्लेटफॉर्म संख्या-5 की लंबाई बढ़ाकर 319 मीटर की जा रही है। इसके लिए करीब 207 मीटर हिस्से में प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जबकि 80 मीटर हिस्से में लंबाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इससे एलएचबी रैक वाली लंबी ट्रेनों का संचालन आसानी से किया जा सकेगा और ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने में आने वाली दिक्कतें कम होंगी।
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यार्ड री-मॉडलिंग का कार्य पूरा होने के बाद जोधपुर स्टेशन की परिचालन क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कई बार प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के कारण ट्रेनों को पास के स्टेशनों पर रोकना पड़ता है, लेकिन नए प्लेटफॉर्म बनने के बाद ऐसी स्थिति में कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि नए प्लेटफॉर्म और बेहतर व्यवस्था से ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान में सुविधा होगी। साथ ही यात्रियों को भी अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिलेगा। रेलवे का मानना है कि इस विकास कार्य के पूरा होने के बाद जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन भविष्य में बढ़ने वाले रेल यातायात का दबाव आसानी से संभाल सकेगा।
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