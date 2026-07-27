राजस्थान में ड्रोन के जरिए PAK से मंगवाते हेरोइन, पति-पत्नी चला रहे थे पूरा नेटवर्क; दुबई हवाला कनेक्शन भी आया सामने

जांच यहीं नहीं रुकी। पूछताछ में सामने आया कि इस नेटवर्क का तार दुबई के हवाला चैनल से भी जुड़ा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हवाला कारोबारी हरप्रीत सिंह उर्फ टेंजी ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान से खेप मंगवाने के लिए 9 लाख की अग्रिम राशि पहले हवाला के जरिए दुबई भेजी गई और वहां से पाकिस्तान पहुंचाई गई। पुलिस इस मामले में मुख्य सप्लायर बताए जा रहे अमरजीत सिंह उर्फ अम्बी उर्फ सरपंच और सिमरजीत सिंह उर्फ सिमर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े थे, ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए कौन-कौन से स्थान चुने जाते थे और पंजाब तक सप्लाई की पूरी चेन कैसे संचालित होती थी।