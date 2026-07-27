राजस्थान: शराब पार्टी के बाद दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या, महिला से कथित संबंध को लेकर विवाद की चर्चा

घटना के दौरान शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार, दोनों के बीच पहले भी शराब के नशे में विवाद और हुड़दंग होता रहता था। इसी वजह से शुरुआत में लोगों ने झगड़े को गंभीरता से नहीं लिया। काफी देर बाद जब अनहोनी का अहसास हुआ, तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर लालगढ़ जाटान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। हत्या के बाद आरोपी अपने घर जाकर सो गया था, जहां से सोमवार सुबह पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मामले की जांच जारी है।