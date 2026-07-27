Rajasthan: बेटियों ने दिया पिता की पार्थिव देह को कंधा, अंतिम संस्कार की रस्मों में भी हुईं शामिल

अंतिम यात्रा के दौरान 'धन-धन सतगुरु तेरा ही आसरा' के जयघोष गूंजते रहे। डेरा अनुयायियों और ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उपस्थित लोगों ने कहा कि बेटियों द्वारा पिता की अर्थी को कंधा देना समाज में व्याप्त बेटा-बेटी के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक व पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ कर रही हैं।