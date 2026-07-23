खानाबदोश महिला के दो हत्यारों को उम्रकैद, पचास-पचास हजार रुपए जुर्माना

जांच की जांच के दौरान सामने आया कि मृतका अजात महिला श्रीगंगानगर में नवम्बर 2016 दीपावली के आस पास तीनपुली पर पीपल के पेड़ के नीचे बने पक्के चबूतरे पर आकर रखने लगी थी ओर यहीं पर लगातार रह रही थी जो शहर में भीखमांग कर अपना गुजारा करती थी और तीनपुली पर होकर निकलने वाले लोग इस महिला को कुछ रूपये एवं खाने पिने की वस्तुये देकर जाते थे। इससे यह अजात महिला अपना गुजारा करती थी। इस महिला को तीनपुली के आस पास के लोग नहीं जानते है कि वह कहां से आई है। अजात महिला गजराती भाषा बोलती थी। तीनपुली के आस पार मोहल्ले में मजदूरी करने वाले लोग रहते है जाँ वहीं तीनपुली से मजदुरी पर निकलते थे और शाम को घर जाते वक्त तीनपुली पर स्थित देशी दारू के ठेके पर शराब पीकर जाते थे ओर जब इन मजदुरों को कोई काम नहीं होता तो ये मजदुर लोग यही तीन पुली पर बैठ कर जुआ भी खेलते थे। पुलिस जांच में आया कि घटना 16 दिसम्बर 2016 की रात को हुई थी। दीपक कुमार, महेन्द नायक, सोनी बावरी व अभय उर्फ विकास चारों युवकों ने रात करीब आठ बजे तीन पुली पर मिले और वहां पड़ौस से शराब ठेके से शराब लेकर पीने लगे। इसके बाद चारों जुआ खेलने लग गए। जुआ खेलते हुए महेन्द्र नायक एवं दीपक कुमार वहां चले गए लेकिन सोनी बावरी व अभय उर्फ विकास दोनों रह गये थे। इनके पास जुआ खेलते हुए रुपए खत्म हो गए थे। अभय उर्फ विकास एवं सोनी बावरी को यह पता था कि तीन पुली पर रहने वाली अज्ञात औरत के पास कुछ़ रुपए है। इन दोनों ने तीनपुली पर रहने वाली अज्ञात महिला के पास से रूपये छिनने के लिये पीपल के पेड के नीचे सोई अजात महिला से रूपये छिनने की कोशिश की तो अज्ञात महिला छिना छपटी के दौरान जाग गई। इसी दौरान अभय उर्फ विकास एवं सोनी बावरी ने अज्ञात महिला के जाग जाने पर वह शोर नहीं मचाये इसलिये अभय उर्फ विकास एवं सोनी बावरी ने शराब के नशे में वहीं पास में पड़ी ईट एवं सीमेट के पत्थर से अज्ञात महिला के सिर में चोट मारी जिससे अजात महिला की मृत्यु हो गई। इस अजात महिला के पास से रूपये छीनकर भाग गये। पुलिस जांच दल को इतना तो आभास हो गया कि यह हत्या रूपयों को लेकर हुई है। ऐसे में आसपास बसे लोगों और वहां आने वाले लोगों से पूछताछ की तब इन दोनेां आरोपियेां की वहां मौजूदगी होने के बारे में सुराग मिल गया। इधर, महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई।