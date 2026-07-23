रतलाम में सूखे का डर : 78000 किसानों ने कराया बीमा

इनका कहना है…

उपसंचालक कृषि के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसल बीमा कराने के लिए आवेदन, आधारकार्ड, बैंक पासबुक एवं भूमि संबंधी पावती की छायाप्रति, बुवाई प्रमाण-पत्र, मोबाईल नंबर, फार्मर आईडी दस्तावेज होना आवश्यक है। खरीफ के लिए अधिसूचित फसलों के लिए कृषक प्रीमियम प्रति हेक्टेयर सोयाबीन के लिए 1040 रुपए, मक्का के लिए 800 रुपए तथा कपास के लिए 3150 रुपए निर्धारित किया गया है।