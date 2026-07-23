दो राज्यों को जोड़ने वाली इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, 95 प्रतिशत सिगनलिंग कार्य हुआ पूरा

इस रेल लाइन को भविष्य की जरुरत अनुसार तैयार किया जा रहा है। नई रेल लाइन पर स्थापित किए जा रहे सिगनलिंग सिस्टम में अत्याधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे तकनीक फेलियर की संभावना न्यूनतम रहे तथा ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं निर्बाध रूप से किया जा सके। आधुनिक तकनीक आधारित यह व्यवस्था भविष्य की परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत सभी स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जा रही है। यह तकनीक आधुनिक तकनीक विभिन्न सिगनलों एवं पॉइंट्स का सुरक्षित संचालन बेहतर करेगी। इसका लाभ यह होगा मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होने से दुर्घटना का खतरा न के बराबर रहेगा।