ट्रेन के डिब्बे से मिली नवजात 14 दिन में ‘देवी’ बन पहुंची शिशुगृह

रतलाम. रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की एक बोगी में 4 जुलाई को अज्ञात अवस्था में मिली नवजात बालिका को जिला चिकित्सालय के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) से 14वें दिन ‘देवी’ बनकर शिशुगृह पहुंच गई।

एसएनसीयू में 14 दिन तक चले उपचार के बाद स्वस्थ होने पर सिविल सर्जन डॉ. एपी सिंह ने बताया कि बालिका का नाम अस्थायी रूप से 'देवी' रखा गया। लगभग 14 दिनों तक एसएनसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की सतत निगरानी और समर्पित उपचार के बाद नवजात का स्वास्थ्य पूरी तरह संतोषजनक हो गया।