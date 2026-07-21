महिला पटवारी लापता, मोबाइल बंद, पुराने मित्र पर शक, रतलाम पुलिस तलाश में जुटी

पुलिस के अनुसार पटवारी का एक पुराना पुरुष मित्र है, जो धार जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने संदेह जताया है कि वह रात में आलोट आया था और पटवारी को जबरन साथ ले गया है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पटवारी का मोबाइल भी बंद है। पुलिस मामले में अभी विस्तृत जानकारी देने से बच रही है। आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर के अनुसार पटवारी की गुमशुदगी दर्ज की गई है। पटवारी की तलाश में दल रवाना किए गए हैं। पटवारी का मोबाइल बंद है। एएसपी विवेक कुमार ने बताया कि परिजनों ने पटवारी के लापता होने की सूचना दी है। कुछ लोगों के साथ जाने के नाम बताए गए हैं, जिनकी तलाश में संभावित स्थल पर दल भेजे गए हैं। महिला पटवारी की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें खोज लिया जाएगा।