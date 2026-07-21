फुटपाथों पर कब्जे, रतलाम शहर की सुंदरता पर लग रहा ग्रहण

मात्र मुख्य मार्केट में औपचारिकता

मुख्य बाजारों में शहर सराय से रानीजी का मंदिर, नाहरपुरा, धानमंडी, नौलाईपुरा माणकचौक, चांदनीचौक से तोपखाना, लोहार रोड, न्यू रोड से शास्त्रीनगर, पॉवर हाउस रोड़, डालूमोदी बाजार या कलाईगर रोड पर दिन में फुटपाथ नजर नहीं आते। यहां रात 11 बजे बाद ही फुटपाथों पर आवाजाही सामान्य दिखती है, सुबह से शाम तक इन पर दुकानदार, वाहन पार्किंग या व्यापार का कब्जा रहता है।