पहलवान काजल रजक बनीं एमपी की महिला योद्धा, 57 किलो केटेगिरी में जीता ‘दंगल’

आपको बता दें कि, कुश्ती की इस प्रतियोगिता में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री और अंतरराष्ट्रीय पहलवान बलवंत भाटी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता महिला पहलवानों को अपने हाथों से सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान रतलाम खेलो इंडिया रेसलिंग सेंटर की मुख्य प्रशिक्षक छाया शर्मा ने ऑफिशियल के रूप में अपनी सेवाएं दीं।