‘ओके गुड बाय दोस्तों.. अगले जन्म में मिलेंगे’, इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, कोसमी रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में मिली लाश

जांच के दौरान पुलिस को मृतक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी मौत से कुछ देर पहले साझा किया गया स्टेटस मिला है। स्टेटस पर कथित तौर पर युवक की ओर से लिखा गया था कि, 'ओके गुड बाय दोस्तों.. जबकि एक अन्य स्टेटस पर लिखा था 'अगले जन्म मिलेंगे'। हालांकि, इस तरह का संदेश सामने आने के बाद सामान्य तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन इस तरह के स्टेटस को पुलिस मृतक की ओर से लिखा गया प्रमाणित आधार नहीं मानती। फिलहाल, पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस सोशल मीडिया पर युवक की गतिविधियों को भी जांच के दायरे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि, अगर पोस्ट युवक ने ही की थी तो किन परिस्थितियों में की थी।