‘मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती’, शादी के दो महीने बाद बैतूल में नविवाहिता की संदिग्ध मौत

नवविवाहिता के पिता संतोष कोलभर ने पुलिस को बताया है कि बेटी की शादी में उन्होंने करीब 5 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद उसे ससुराल में पैसों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। करीब आठ दिन पहले कुंती का ससुराल में विवाद भी हुआ था और उसने फोन कर उन्हें इसके बारे में बताया था कि उसे पैसों के लिए ससुराल में परेशान किया जा रहा है। पिता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के कारण तहसीलदार से पंचनामा कार्रवाई की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।