जीतू पटवारी ने बैतूल में धोए बर्तन, हांके बैल-खेत में हल चलाया

Jitu Patwari- "कबीर के दोहे" भला किसने नहीं पढ़े-सुने होंगे! इन दोहों के माध्यम से भारतीय समाज को पाखंड से मुक्ति दिलाने और समानता, प्रेम व मानवता का संदेश देनेवाले कबीरदास की आज देशभर में जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari भी शामिल हुए। सोमवार को वे बैतूल पहुंचे जहां संत कबीरदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। जीतू पटवारी ने यहां सेवा कार्य किया, बाकायदा बर्तन धोए। इतना ही नहीं, वे खेत में बैलों को हांकते और हल चलाते भी नजर आए।