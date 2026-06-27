रात्रि चौपाल से सुबह मेडिटेशन तक…एमपी के कुकड़ू में दिखेगा सीएम मोहन यादव का अलहदा अंदाज

MP CM in Betul: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव आज शनिवार 27 जून 2026 को बैतूल जिले के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। वे यहां कुकड़ू हिल स्टेशन पर रात्रि चौपाल समेत प्रस्तावित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि सीएम का यह दौरा औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरे (MP CM Betul Visit) पर वे ग्रामीणों के बीच रात्रि चौपाल, अल सुबह सूर्योदय से पहले मेडिटेशन करेंगे। इसके बाद महिला स्व-सहायता समूहों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही यहां लगे कॉफी बागानों का निरीक्षण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा संकेत दे रही है कि सीएम का यह कार्यक्रम खास होने वाला है। क्योंकि कार्यक्रम का पूरा फोकस ग्रामीण विकास, पर्यटन और स्थानीय सहभागिता पर आधारित नजर आ रहा है।