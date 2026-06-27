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रात्रि चौपाल से सुबह मेडिटेशन तक…एमपी के कुकड़ू में दिखेगा सीएम मोहन यादव का अलहदा अंदाज

MP CM in Betul: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बैतूल जिले के कुकड़ू में दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि उनका यह दौरा कार्यक्रमों की औपचारिक मात्र नहीं है। जानें सीएम के इस दो दिन के 'ग्राम स्टे मॉडल' पर क्या होगा खास, कैसे दिखेगा सीएम का अलहदा अंदाज?
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Sanjana Kumar

Jun 27, 2026

MP CM in Kukru Betul

MP CM in Kukru Betul: एमपी के बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकड़ू के दो दिवसीय दौरे पर सीएम मोहन यादव का दिखेगा अलहदा अंदाज। (photo: पत्रिका क्रिएटिव)

MP CM in Betul: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव आज शनिवार 27 जून 2026 को बैतूल जिले के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। वे यहां कुकड़ू हिल स्टेशन पर रात्रि चौपाल समेत प्रस्तावित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि सीएम का यह दौरा औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरे (MP CM Betul Visit) पर वे ग्रामीणों के बीच रात्रि चौपाल, अल सुबह सूर्योदय से पहले मेडिटेशन करेंगे। इसके बाद महिला स्व-सहायता समूहों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही यहां लगे कॉफी बागानों का निरीक्षण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा संकेत दे रही है कि सीएम का यह कार्यक्रम खास होने वाला है। क्योंकि कार्यक्रम का पूरा फोकस ग्रामीण विकास, पर्यटन और स्थानीय सहभागिता पर आधारित नजर आ रहा है।

आज कुकड़ू में सीएम मोहन यादव

बता दें कि सीएम मोहन यादव आज एमपी के बैतूल स्थित कुकड़ू (MP CM in Kukru Betul )पहुंचकर शाम 6.30 बजे सन सेट पॉइंट पर पहुंचेंगे। वे यहां से सूर्याअस्त का खूबसूरत नजारा देखेंगे। सन सेट पॉइंट का अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद वे ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे यहां चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद करते नजर आएंगे। चौपाल के माध्यम से वे ग्रामीणों से स्थानीय समस्याओं के बारे में बात करेंगे। वहीं विकास संबंधी सुझाव लेंगे। इसके बाद यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।

28 जून को सनराइज और फिर बुच पॉइंट पर मेडिटेशन

अगले दिन 28 जून 2026 रविवार को सीएम डॉ. मोहन यादव अपने मंत्रियों और टीम के साथ प्रात: 6.30 बजे सनराइज (MP CM in Betul Program) देखने जाएंगे। इसी समय बुच पॉइंट पर मेडिटेशन करते दिखेंगे। इसके बाद वे स्व सहायता समूह की महिलाओं की ओर से संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वे सुबह 7.30 बजे पौध रोपण कार्यक्रम के बाद कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण करने जाएंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और 11 बजे ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन का बात सुनेंगे।

अधिकारियों ने लिया जायजा

बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दो दिवसीय दौरे (MP CM in Betul Two Days Visit) के मद्देनजर कमिश्नर श्रीकांत बनोठ, आईजी मिथलेश कुमार शुक्ल, डीआईजी वीरेंद्र कुमार सिंह, कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे और एसपी वीरेंद्र जैन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हेलीपेड, रात्रि चौपाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेडिटेशन, महिला स्व-सहायता समूहों से संवाद और "मन की बात" कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

यहां 1 मिनट में जानें सीएम के दो दिवसीय कार्यक्रम की रूप रेखा

  • 27 जून- सनसेट पॉइंट का अवलोकन
  • रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद
  • सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे
  • 28 जून - सनराइज पॉइंट पर मेडिटेशन करते दिखेंगे सीएम
  • महिला स्वसहायता समूहों की एक्टिविटीज का निरीक्षण करेंगे
  • स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे
  • मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे
  • जबकि सीएम दोपहर 12 बजे कुकड़ू रेस्ट हाउस से हेलिपेड के लिए प्रस्थान करेंगे और 12.10 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे।

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Published on:

27 Jun 2026 10:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / रात्रि चौपाल से सुबह मेडिटेशन तक…एमपी के कुकड़ू में दिखेगा सीएम मोहन यादव का अलहदा अंदाज

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