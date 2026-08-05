Betul news: ‘नजर लग गई…’, ‘एयरफोर्स’ ज्वाइन करने से पहले दुनिया छोड़ गया मोहित, प्रसाद चढ़ाने गया था मंदिर

वहीं मोहित के ताऊ के बेटे संजय उर्फ पिंटिया गलफट और आकाश गलफट का परिवार भी वर्षों से खेत की सीमा, सिंचाई, पाइपलाइन और कुएं के पानी को लेकर मोहित के परिवार से विवाद करता आ रहा था। इसी कारण तीनों ने करीब 20 दिन पहले हत्या की साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में राजा मस्की, संजय उर्फ पिंटिया गलफट और आकाश गलफट को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है और यदि किसी अन्य की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मामले का खुलासा के दौरान एएसपी कमलेश खरपूसे, उप पुलिस अधीक्षक दिनेश आर्मी, आठनेर थाना नरेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।