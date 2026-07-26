Betul News: इकलौते बेटे का शव देख बिलख पड़े माता-पिता, एयरफोर्स में चयन होने पर एक दिन पहले बांटी थी मिठाई

सूचना मिलते ही पुलिस टीम एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंची और कुएं में सर्च अभियान शुरू किया। कुछ ही देर बाद कुएं से मोहित का शव बरामद हुआ, जिसे देखकर मोहित के माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मोहित के शव के गले में केबल लिपटी हुई थी और चप्पल और अन्य सामान खेत में बिखरे पड़े थे। जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मोहित के परिजनों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है और हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच, सीसीटीवी फुटेज और साइबर साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।