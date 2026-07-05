बाथरूम में मृत मिली बैतूल में बड़े बिजनेसमैन की पत्नी, आरोप- ‘घर में नौकरानी की तरह रखते थे’

मृतका रंजिता की बहन विजेता ने आरोप लगाया है कि- समाजिक समारोह में भी सास-ससुर के गाली-गलौज, ताने और अपमान से रंजिता परेशान रहती थी। वर्ष 2022 में प्रशांत के छोटे भाई अंकित की शादी मुस्कान नामक युवती से होने के बाद रंजिता के साथ ससुरालवालों का व्यवहार और अधिक खराब हो गया। आरोप है कि मुस्कान के प्रभावशाली परिवार से संबंध होने के कारण उसे विशेष महत्व दिया जाता था, जबकि रंजिता से घर के सभी काम कराए जाते थे और उसे कथित रूप से 'पर्सनल नौकरानी' की तरह रखा जाता था। बहन विजेता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में प्रताड़ना या किसी अन्य अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।