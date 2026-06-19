परिवार को लेने जा रहे PWD SDO की मौत, देवास के पास दीवार से टकराई बोलेरो

बताया जा रहा है कि दरयाव सिंह परमार साल 2021 में देवास से ट्रांसफर होकर बैतूल आए थे और वर्तमान में बैतूल जिले में ही पदस्थ थे। जैसे ही दरयाव सिंह परमार की सड़क हादसे में मौत की खबर विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को लगी तो विभाग में शोक का माहौल है। हादसे की सूचना धार में रहने वाले दरयाव सिंह परमार के परिजनों को दे दी गई है। परिवार में उनकी पत्नी व दो बच्चे हैं, जिनमें 12 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। पुलिस के मुताबिक परिजनों के आने के बाद कन्नौद में ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसा किन कारणों से हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।