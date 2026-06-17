‘होटल रॉयल इन’ में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ाए रेंजर ने सतना में कॉन्स्टेबल पत्नी पर दर्ज कराई FIR

Wife Catches Ranger Husband With Girlfriend At Hotel : मध्यप्रदेश के सतना जिले में एक रेंजर ने अपनी कॉन्स्टेबल पत्नी के खिलाफ पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। रेंजर ने अपनी शिकायत में पत्नी के साथ ही दो अन्य लोगों पर भी चोरी का आरोप लगाया है। रेंजर का आरोप है कि कॉन्स्टेबल पत्नी दो अंजान लोगों के साथ सरकारी आवास पर पहुंची और वहां से XUV कार, दो लाख नकद और एक आईफोन लेकर फरार हो गई। हैरानी की बात ये है कि रेंजर को एक दिन पहले ही कॉन्स्टेबल पत्नी ने रीवा की एक होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा था। फिलहाल पुलिस ने रेंजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।