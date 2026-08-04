Satna News: 1 अगस्त की रात 9.30 बजे घर से निकला अतुल, 4 अगस्त को स्कूल के पीछे झाड़ियों में बोरी में मिली डेडबॉडी

पुलिस ने एक संदेही युवक को भी हिरासत में लिया है, संदेही से पता चला है कि एक लड़की से बातचीत को लेकर उसका व साथियों का अतुल से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। हंगामे के बीच संदेही ने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश भी की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि 1 अगस्त की रात को संदेही ने ही अतुल को घर से बुलाया था और सभी ने साथ में बैठकर शराब पी थी। शुरुआती जांच में ये बात भी पता चली है कि अतुल कुशवाहा की जसो में मोबाइल की दुकान है और उसने 1 अगस्त को ही बैंक से 3 लाख रुपये निकाले थे, इनमें से दो लाख रुपये उसने घर में रखे थे और 1 लाख रुपये दुकान में रखे थे। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच करने की बात कह रही है।