नागौद में ‘किराए’ के उप पंजीयक करवा रहे हैं जमीनों की रजिस्ट्री !

उप पंजीयक अनिल द्विवेदी द्वारा पंजीयन के लिए तैयार किए गए संपदा 2 साफ्टवेयर की तकनीकि का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह खेल बड़े शातिर तरीके से हो रहा है। उप पंजीयक अनिल द्विवेदी मैहर में जब बैठे होते हैं, उस दौरान नागौद में उनके भाड़े का व्यक्ति इस पोर्टल को प्रारंभ करता है। इसके लिए जैसे ही विभागीय लॉगइन की जाती है तो इसकी ओटीपी उप पंजीयक के पास जाती है। उप पंजीयक द्वारा यह ओटीपी अपने भाड़े के व्यक्ति को दे दी जाती है। ओटीपी के बाद पोर्टल पर भाड़े के व्यक्ति द्वारा काम प्रारंभ कर दिया जाता है। वह नागौद में रजिस्ट्री के लिए आए क्रेता विक्रेता पक्षकारों की ई-केवाईसी करवाता है। लेकिन इस दौरान पंजीयन पूर्ण नहीं किया जाता है क्योंकि पंजीयन पूर्ण करने के लिए संबंधित उप पंजीयक का थंब अनिवार्य होता है। लेकिन संपदा 2 में चार पंजीयन होल्ड करने की व्यवस्था रहती है। लिहाजा नागौद में 4 पंजीयन होल्ड कर दिए जाते हैं। जब चार पंजीयन हो जाते हैं तो नागौद में बैठे भाड़े के व्यक्ति द्वारा लॉग आउट कर दिया जाता है। इसके बाद मैहर में बैठे उप पंजीयक द्वारा वापस लॉगइन किया जाता है। यहां उप पंजीयक द्वारा इन दस्तावेजों को देखने के बाद अपना थंब लगाकर रजिस्ट्री को पूर्ण कर देते हैं। इस तरह से बिना नागौद आए और बिना अपने समक्ष पक्षकारों को देखे ही मैहर में बैठ कर रजिस्ट्री की जा रही है।