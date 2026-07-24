स्कूल की छुट्टी के बाद पानी के तेज बहाव में बहा पहली का छात्र, मैहर में लोगों ने बचाई जान

मैहर जिले की माध्यमिक शाला भदनपुर की छुट्टी होने के बाद बच्चे घर जा रहे थे, लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा हुआ था। इसी बीच एक बच्चा जो कि पहली क्लास में पढ़ता है, अपने घर लौट रहा था, क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ था और पानी का बहाव तेज था इसलिए वो पानी के बहाव में फंस गया। बच्चा पुलिया के पास बने गड्ढे में डूबने लगा। बच्चे को गड्ढे में डूबता देख आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और बच्चे को बचाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जिस गड्ढे में बच्चा डूबा वो पुलिया के नीचे डले पाईप से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बच्चा पानी में डूबते ही पुलिया के नीचे से होता हुआ दूसरी तरफ बहकर निकल आया और बहने लगा। तभी दूसरी तरफ मौजूद युवक ने बच्चे को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला।