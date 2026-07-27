एक प्रोफेसर जो तपती दोपहर में पेड़ों की प्यास बुझाती हैं, बारिश में गिरें तो सहारा बन जाती हैं

वर्ष 2013 में जब शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का परिसर इंदिरा कॉलेज से गहरा नाला स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित हुआ, तब पूरा परिसर लगभग बंजर था। तेज हवा के साथ उड़ती धूल और दूर-दूर तक हरियाली का अभाव उन्हें भीतर तक बेचैन करता था। तभी उन्होंने तय किया कि इस सूने परिसर को हरे-भरे वन जैसे वातावरण में बदलना है। इसके बाद उनकी दिनचर्या बदल गई। सुबह छह बजे कॉलेज पहुंचना, पौधों को पानी देना, निदाई-गुड़ाई करना, खाद डालना और चुपचाप लौट आना उनकी आदत बन गई। आज उसी परिसर में सैकड़ों पेड़ छाया दे रहे हैं और विद्यार्थियों को प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा भी। डॉ. रूपा सिंह कहती हैं, मेरा उद्देश्य हजारों पौधे लगाना नहीं, बल्कि उतने पौधे लगाना है जिन्हें मैं बचा सकूं। पेड़ तभी सार्थक हैं जब वे बड़े होकर लोगों को छांव और स्वच्छ हवा दें।